Директор «Самбо-70»: «У Косторной есть желание вернуться в нашу школу. Как Тутберидзе решит, так все и будет»

Директор Центра спорта и образования Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возможном возвращении в группу .

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020-го она перешла в академию .

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады.

Желание исходит от Алены. На меня она не выходила, они все решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так все и будет. А я, как руководитель организации, буду только рад если девочки будут воссоединяться.

Мы как те родители, которые радуются своим детям», – сказал Лайшев.

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