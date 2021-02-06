Финал Кубка России. Косторная, Валиева, Туктамышева и Усачева выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты Кубок России Елизавета Туктамышева женское катание Ксения Цибинова Елизавета Нугуманова Софья Самодурова Анастасия Гулякова Анастасия Тараканова Алена Косторная Мария Талалайкина Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых Анна Фролова Фигурное катание

27 февраля в Москве стартует Финал Кубка России по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины выступят с короткими программами.

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 18.05 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Анна Фролова

2. Мария Талалайкина

3. Софья Самодурова

4. Елизавета Туктамышева

5. Камила Валиева

6. Анастасия Тараканова

Вторая разминка

7. Майя Хромых

8. Елизавета Нугуманова

9. Ксения Цибинова

10. Камила Султанмагомедова 

11. Дарья Усачева

12. Алена Косторная

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

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