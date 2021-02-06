⚡Семененко выиграл короткую программу в Финале Кубка России по фигурному катанию, Мозалев – 2-й, Игнатов – 7-й, Алиев – 9-й

Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в Финале Кубка России, который стартовал сегодня в Москве.
Кубок России по фигурному катанию
Финал
Москва
Мужчины
Короткая программа
1. Евгений Семененко – 94,95
2. Андрей Мозалев – 93,83
3. Петр Гуменник – 88,09
4. Роман Савосин – 87,36
5. Артем Ковалев – 85,61
6. Алексей Ерохов – 85,29
7. Макар Игнатов – 84,66
8. Марк Кондратюк – 83,56
9. Дмитрий Алиев – 82,79
10. Артем Лежеев – 82,64
Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию