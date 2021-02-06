⚡Семененко выиграл короткую программу в Финале Кубка России по фигурному катанию, Мозалев – 2-й, Игнатов – 7-й, Алиев – 9-й

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Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу в Финале Кубка России, который стартовал сегодня в Москве.

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Москва

Мужчины

Короткая программа

1. Евгений Семененко – 94,95

2. Андрей Мозалев – 93,83

3. Петр Гуменник – 88,09

4. Роман Савосин – 87,36

5. Артем Ковалев – 85,61

6. Алексей Ерохов – 85,29

7. Макар Игнатов – 84,66

8. Марк Кондратюк – 83,56

9. Дмитрий Алиев – 82,79

10. Артем Лежеев – 82,64

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

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