Кондратюк одержал победу в произвольной программе на командном турнире в Москве, Коляда – 2-й

Теги сборная России результаты мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Макар Игнатов Андрей Мозалев Марк Кондратюк командный турнир в Москве Фигурное катание

Марк Кондратюк выиграл произвольную программу у мужчин на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве.

Командный турнир сборной России

Москва

Мужчины

Произвольная программа

1. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 196,23

2. Михаил Коляда (Команда Медведевой) – 195,02

3. Макар Игнатов (Команда Загитовой) – 176,43

4. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) – 173,82

5. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) – 173,56

6. Александр Самарин (Команда Медведевой) – 166,04

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