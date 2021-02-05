Кондратюк одержал победу в произвольной программе на командном турнире в Москве, Коляда – 2-й

Марк Кондратюк выиграл произвольную программу у мужчин на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве.

Командный турнир сборной России

Москва

Мужчины

Произвольная программа

1. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 196,23

2. Михаил Коляда (Команда Медведевой) – 195,02

3. Макар Игнатов (Команда Загитовой) – 176,43

4. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) – 173,82

5. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) – 173,56

6. Александр Самарин (Команда Медведевой) – 166,04

В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера