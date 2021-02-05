Кондратюк одержал победу в произвольной программе на командном турнире в Москве, Коляда – 2-й

Марк Кондратюк выиграл произвольную программу у мужчин на командном турнире сборной России по фигурному катанию в Москве.
Командный турнир сборной России
Москва
Мужчины
Произвольная программа
1. Марк Кондратюк (Команда Медведевой) – 196,23
2. Михаил Коляда (Команда Медведевой) – 195,02
3. Макар Игнатов (Команда Загитовой) – 176,43
4. Андрей Мозалев (Команда Загитовой) – 173,82
5. Дмитрий Алиев (Команда Загитовой) – 173,56
6. Александр Самарин (Команда Медведевой) – 166,04
В России придумали уникальный турнир: Медведева против Загитовой – теперь как капитаны команд, фестиваль прыжков и особые шоу-номера