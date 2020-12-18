Ирина Роднина: «Почему если Дзюба придет в политику, будет что-то страшное? Человек закончит одну часть жизни, дальше у нас свобода выбора»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о мнении менеджера сборной России по футболу , что форвард мог бы стать политиком в будущем.

«Ни один парламент мира, кроме нашего, не может похвалиться таким количеством спортсменов, которые пришли в политику.

У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике?

Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел.

Почему если Дзюба придет в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора!

Ребят, вы недавно голосовали за поправки в Конституции. Мнение людей будет выясняться только при голосовании, а все остальное — гадание на кофейной гуще», — сказала Роднина.

Спортсмены-депутаты раскрыли доходы: самый богатый – Газзаев (146 млн), у Третьяка – 2 квартиры в Латвии, у Родниной – 3 машины

Менеджер сборной России о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Так что, Дзюбиньо, ждем во власти. Со временем»