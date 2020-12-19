Менеджер сборной России о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Так что, Дзюбиньо, ждем во власти. Со временем»

Менеджер сборной России Евгений Савин поделился мнением о шансах форварда Артема Дзюбы сделать успешную карьеру в политике.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком.

Перед игрой находит очень правильные слова - подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», - сказал Савин.

Артем Дзюба: «Оздоев был бы королем политики, прям политиканище»