Тутберидзе и Глейхенгауз со слезами встретили Щербакову после произвольной программы на чемпионате России

Тренеры Этери Тутберидзе и со слезами встретили после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигуристка чисто исполнила два четверных прыжка в произвольной программе.

За прокат Щербакова получила 183,73 балла – на 17 баллов выше мирового рекорда, который принадлежит Александре Трусовой (166,62). Но на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются.

Щербакова выиграла турнир, став трехкратной чемпионкой России.

Фото: кадры из трансляции Первого канала