Тутберидзе и Глейхенгауз со слезами встретили Щербакову после произвольной программы на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Анна Щербакова Фигурное катание

Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз со слезами встретили Анну Щербакову после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию. 

Фигуристка чисто исполнила два четверных прыжка в произвольной программе. 

За прокат Щербакова получила 183,73 балла – на 17 баллов выше мирового рекорда, который принадлежит Александре Трусовой (166,62). Но на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются.

Щербакова выиграла турнир, став трехкратной чемпионкой России.

Фото: кадры из трансляции Первого канала

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