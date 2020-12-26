Тутберидзе и Глейхенгауз со слезами встретили Щербакову после произвольной программы на чемпионате России

Тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз со слезами встретили Анну Щербакову после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигуристка чисто исполнила два четверных прыжка в произвольной программе.
За прокат Щербакова получила 183,73 балла – на 17 баллов выше мирового рекорда, который принадлежит Александре Трусовой (166,62). Но на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются.
Щербакова выиграла турнир, став трехкратной чемпионкой России.
Фото: кадры из трансляции Первого канала