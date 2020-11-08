Александра Трусова: «Падать два раза в произвольной – недопустимо»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе на четвертом этапе Кубка страны в Казани.

Трусова чисто прыгнула три четверных, но упала на четвертом, она также допустила падение на каскаде тройной лутц – двойной риттбергер

«Я сделала сальхов, лутц, потом был тулуп (с падением). Это легче всех четверных, но концентрации не хватает. А на каскаде лутц – риттбергер не знаю, почему получилось. Лед хороший. Два раза вообще недопустимо падать.

Если бы не бонусы, баллы были бы меньше. Я бонусы обычно не считаю», – сказала Трусова.

Трусова чисто исполнила три четверных на этапе Кубка России в Казани, но дважды упала на других прыжках