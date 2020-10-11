Кубок России. Косторная, Трусова, Константинова и Хромых выйдут на лед с короткими программами

8 ноября в Казани стартует четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Первыми с короткими программами на лед выйдут женщины.

Кубок России по фигурному катанию

4-й этап

Казань

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.30 по московскому времени (8 ноября), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 18.00 – на Первом канале.

Участницы

Ксения Цибинова

Валерия Костина

Валерия Ларионова

Александра Малахова

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о распределении по разминкам появится позднее.

Расписание четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани