Минспорт утвердил Плющенко и Тутберидзе тренерами Косторной. Летом она перешла от Этери к Евгению

спорта РФ утвердило и тренерами чемпионки Европы Алены Косторной.

Также тренером Косторной осталась , группу которой фигуристка покинула этим летом.

Сезон-2020/21 Косторная будет представлять клуб , где работает Тутберидзе. Ее переход в школу «Ангелы Плющенко» не оформлен официально, так как состоялся вне трансферного окна.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Трансфер Косторной до сих пор не оформлен – хотя она месяц катается у Плющенко. Могут ли Алену наказать?