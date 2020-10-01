Минспорт утвердил Плющенко и Тутберидзе тренерами Косторной. Летом она перешла от Этери к Евгению

Министерство спорта РФ утвердило Евгения Плющенко и Сергея Розанова тренерами чемпионки Европы Алены Косторной.
Также тренером Косторной осталась Этери Тутберидзе, группу которой фигуристка покинула этим летом.
Сезон-2020/21 Косторная будет представлять клуб «Самбо-70», где работает Тутберидзе. Ее переход в школу «Ангелы Плющенко» не оформлен официально, так как состоялся вне трансферного окна.
«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе
Трансфер Косторной до сих пор не оформлен – хотя она месяц катается у Плющенко. Могут ли Алену наказать?