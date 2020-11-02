Роднина о предложении присвоить Хабибу звание Героя России: «Ничего героического в его действиях не увидела»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала инициативу присвоить чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя Российской Федерации.
Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился с таким предложением к президенту России Владимиру Путину.
– Не знаю, у меня нет мнения. У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного. Героя России последний раз давал Ельцин.
– Награда слишком большая для спортсмена?
– Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов.
– А для кого?
– Для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала.
Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела, – сказала Роднина.
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