Велогонщик Закарин про слова Хабиба в адрес Макрона: «Я мусульманин, но не сторонник таких постов»

Российский велогонщик рассказал об интересе к , а также прокомментировал слова чемпиона UFC в легком весе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Дагестанец опубликовал пост про Макрона, назвав его «тварью» за то, что президент Франции поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. После этого начался конфликт с исламским миром.

– Следите за российским спортом? Какое из последних событий вас больше всего впечатлило?

– Наверное, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи.

У нас был 20-й этап , мы ехали вместе с командой в автобусе, там были поляки, чех, испанец. Я спросил их, знают ли они, кто сейчас будет драться, но никто ничего раньше не слышал про . Я объяснил им интригу, они посмотрели со мной бой.

Было интересно. В целом в последнее время стал внимательно следить за смешанными единоборствами и боксом.

– Как вы отреагировали на пост Хабиба о президенте Франции Эммануэле Макроне?

– Знаете, если бы это написал обычный человек, то этот пост бы пропустили. А учитывая, что автором был Хабиб – это стали тиражировать СМИ.

Это религиозный вопрос, я сам мусульманин, исповедую ислам. Но я не сторонник таких постов. Многие следят за нами, прислушиваются к нашему мнению. Поэтому надо быть крайне аккуратным, – сказал Закарин.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне

Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице