Депутат Госдумы попросил Путина дать Хабибу звание Героя РФ: «Уверен, большинство граждан поддержат»

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину дать звание Героя Российской Федерации чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
В заявлении Омарова на имя Путина говорится, что «Хабиб активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в России среди молодежи и подрастающего поколения, ведет благотворительную деятельность».
«Уверен, большинство граждан РФ поддержат данную инициативу», – заканчивается обращение к Путину.
Изображение: фейсбук Гаджимурада Омарова (по клику откроется большая картинка)
24 октября Хабиб защитил пояс чемпиона от Джастина Гейджи и завершил карьеру.
Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице
Хабиб – лидер общего рейтинга UFC. И это абсолютно заслуженно: он должен был его возглавить еще год назад