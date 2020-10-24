Депутат Госдумы попросил Путина дать Хабибу звание Героя РФ: «Уверен, большинство граждан поддержат»

Теги Владимир Путин UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил президенту России Владимиру Путину дать звание Героя Российской Федерации чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

В заявлении Омарова на имя Путина говорится, что «Хабиб активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в России среди молодежи и подрастающего поколения, ведет благотворительную деятельность».

«Уверен, большинство граждан РФ поддержат данную инициативу», – заканчивается обращение к Путину.

Изображение: фейсбук Гаджимурада Омарова (по клику откроется большая картинка)

24 октября Хабиб защитил пояс чемпиона от Джастина Гейджи и завершил карьеру.

Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице

Хабиб – лидер общего рейтинга UFC. И это абсолютно заслуженно: он должен был его возглавить еще год назад

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