Директор «Самбо-70»: «Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. С Плющенко она ни в чем не прибавила и не прибавит»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
«Камила Валиева должна в этом возрасте уже выдерживать груз ответственности в любых обстоятельствах. Тем более, она татарка.
Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.
Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит», – рассказал Лайшев.
Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой
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