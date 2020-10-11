Директор «Самбо-70»: «Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. С Плющенко она ни в чем не прибавила и не прибавит»

Директор «Самбо-70» прокомментировал победу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

должна в этом возрасте уже выдерживать груз ответственности в любых обстоятельствах. Тем более, она татарка.

Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.

Саша катается на мастерстве, которое заложила еще . С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит», – рассказал Лайшев.

Плющенко – Тутберидзе – 1:0. Все решил крах Валиевой: из-за двух падений она растеряла большое преимущество над Трусовой

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