«Упасть с тройного лутца – это не для выступления по мастерам». Валиева – сквозь слезы о произвольной на Кубке России

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве, где она заняла второе итоговое место.

«Немного обидно. На тренировках я почти всегда катаю чисто, только на тулупах небольшие помарки. А упасть с лутца – для меня это из разряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип.

Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам. Ты должен всегда катать чисто, и это не очень…

Я довольна, что почти не нервничала в короткой. Но на то она и короткая: три прыжка – особо нервничать не за что. В произвольной буду работать больше, чем до этого. Что-то в ней не так щелкнуло.

Мотивация – больше не допускать таких нелепых ошибок, катать чисто, обязательно делать два тулупа», – сказала Валиева сквозь слезы в эфире Первого канала.

Валиева сорвала произвольную программу на Кубке России: дважды упала и допустила степ-аут