Евгений Плющенко: «Уход Трусовой и Косторной меня, конечно, расстроит. Очень много потрачено времени и вложено энергии»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как отнесется к тому, если российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова покинут его академию.
Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе в мае этого года, Косторная – в конце июля.
«Расстроит, конечно, потому что очень много времени потрачено, очень много выполнено работы, вложено энергии. Но, знаете, я это переживу.
Мы как раз недавно обсуждали эту тему дома с женой, и я сказал: «Ян, главное, что мы с тобой уже 11 лет как женаты и продолжаем быть вместе». Все остальное – это такая ерунда…» – сказал Плющенко.
Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе
Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер