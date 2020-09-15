Евгений Плющенко: «Уход Трусовой и Косторной меня, конечно, расстроит. Очень много потрачено времени и вложено энергии»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как отнесется к тому, если российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова покинут его академию.

Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе в мае этого года, Косторная – в конце июля.

«Расстроит, конечно, потому что очень много времени потрачено, очень много выполнено работы, вложено энергии. Но, знаете, я это переживу.

Мы как раз недавно обсуждали эту тему дома с женой, и я сказал: «Ян, главное, что мы с тобой уже 11 лет как женаты и продолжаем быть вместе». Все остальное – это такая ерунда…» – сказал Плющенко.

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

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