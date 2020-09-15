Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

Команда тренера выложила в инстаграме переписку продюсера и олимпийской чемпионки , в которой фигуристку приглашали в академию .

Ранее Плющенко заявил, что не переманивает спортсменок из других групп.

«Никто никого не переманивает?» – говорится в сторис инстаграма Team Tutberidze.

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте – в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – написала жена Плющенко Загитовой.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», – ответила фигуристка.

Перед новым сезоном из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.

Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер

Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой

«Напомните, кого вы воспитали с нуля? Берете готовых детей, чтобы не париться». Достойный ответ Плющенко Тутберидзе