Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

Команда тренера Этери Тутберидзе выложила в инстаграме переписку продюсера Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в которой фигуристку приглашали в академию Евгения Плющенко.
Ранее Плющенко заявил, что не переманивает спортсменок из других групп.
«Никто никого не переманивает?» – говорится в сторис инстаграма Team Tutberidze.
«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте – в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», – написала жена Плющенко Загитовой.
«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», – ответила фигуристка.
Перед новым сезоном из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки Алена Косторная, Александра Трусова, Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.
Плющенко, конечно, самовлюблен и высокомерен, но он по-прежнему качает фигурку – уже как тренер
Команде Тутберидзе надоело молчать: обвинили Плющенко в покупке фигуристов, досталось и Тарасовой
«Напомните, кого вы воспитали с нуля? Берете готовых детей, чтобы не париться». Достойный ответ Плющенко Тутберидзе