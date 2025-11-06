Михаил Дегтярев: Россия – главный поборник олимпийских ценностей.

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о работе с международными организациями по вопросам возвращения россиян на спортивные состязания.

«Россия выступает главным поборником олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом. Ставим основной целью восстановление прав наших спортсменов, это ключевая задача Минспорта и ОКР .

Выдвигаем лозунг «не вместо, а вместе», с международными организациями эту работу проводим. Исполком МОК в своем последнем решении четко заявил, что участие спортсменов должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, без дискриминации по политическим мотивам, эти принципы одинаковы для всех, они касаются и России, и Беларуси.

Уже 4000 наших спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международной арене. Наши спортсмены участвуют в командных соревнованиях в плавании, фехтовании, стрельбе из лука, гребном спорте, пятиборье, дзюдо, недавно принято решение по водному поло от World Aquatics.

В этом году наши спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах по олимпийским видам, завоевали 91 медаль, включая 35 золотых. Ноябрь только начался, в прошлом году была 71 медаль, 32 золотые.

Стабильно российские спортсмены занимают лидирующие позиции в общекомандных зачетах. Несмотря на все трудности, иногда нейтральный флаг, невозможно игнорировать, что иногда весь пьедестал занят нашими спортсменами.

Это и есть наш главный посыл – победы наших спортсменов, наша главная дипломатия, за что им большое спасибо», – сказал Дегтярев в ходе пленарного заседания «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» на форуме «Россия – спортивная держава».

