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Светлана Журова: «Украинские спортсмены еще долго будут устраивать акции протеста, отказываясь от фото с нашими. С этим ничего не поделаешь»

Журова высказалась об отказе украинской шпажистки от фото с россиянином на ЧМ.

Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток. 

После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины. 

«Украинские спортсмены еще долго будут устраивать такие акции протеста, отказываясь от фото с нашими спортсменами. Может, даже долгие годы. С этим ничего не поделаешь. Пока не закончится СВО, такое поведение точно будет продолжаться. Мы же братские народы, не должно быть такого отношения между обычными людьми, спортсменами.

Когда будет подписываться мирное соглашение с Украиной, мне кажется, нужно прописать в документах, чтобы обязательно были налажены дружественные каналы между людьми – в спорте, искусстве, образовании, бизнесе и так далее.

Иначе конфликт на разных площадках будет продолжаться годами и это будет выглядеть очень странно. Нужно вернуть взаимное уважение», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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