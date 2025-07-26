Фехтование. Чемпионат мира-2025. Италия победила США в финале командной рапиры с преимуществом в один укол, Россия выбыла в 1/16 финала
Итальянские рапиристы выиграли командный турнир на чемпионате мира.
Российская команда (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик, Владислав Мыльников) выбыла в 1/16 финала, проиграв Южной Корее.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Мужчины
Командная рапира
Финал
Италия – США – 43:42
Поединок за третье место
Венгрия – Франция – 45:34
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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