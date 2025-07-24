Депутат Свищев об отказе украинской шпажистки фотографироваться с Бородачевым на подиуме ЧМ: «На нее смотрели как на психбольную»

Свищев высказался об отказе украинской шпажистки от совместного фото с россиянином.

Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток.

После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины.

«Мне жалко ребят и девчонок украинских. Они на самом деле ни в чем не виноваты. На самом деле большинство украинских атлетов выполняют указания федераций, министерства спорта и Олимпийского комитета Украины.

Которые, в свою очередь, получили четкие указания от политического руководства страны: не фотографироваться с россиянами и белорусами, руки им не пожимать, не смотреть в их сторону, разворачиваться и уходить при встрече с россиянами и так далее.

С одной стороны, это глупость, с другой – выглядит провокационно. Жалко, что так происходит. К спорту это не имеет никакого отношения.

Там же стояли еще и представители других стран, которые с недоумением наблюдали за ситуацией. Они смотрели на украинку, как на психбольную. Она просто взяла и ушла. Задавались вопросом: все ли у нее нормально? Что случилась? Почему она ушла? Может, у нее живот заболел? Потому что для большинства людей на планете это непонятно.

Даже если между нашими странами есть разногласия, это не дает основания нарушать регламент соревнований. Есть четкое понимание: сначала награждение, потом фотографирование. Выполняйте.

Какая разница, у кого какие проблемы со странами. А не хочешь выполнять регламент – не побеждай. Все очень просто», – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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