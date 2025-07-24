Украинская шпажистка отказалась фотографироваться на подиуме ЧМ с россиянином Бородачевым
Украинская шпажистка ушла с церемонии награждения из-за россиянина Бородачева.
Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток.
После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины.
Российские фехтовальщики выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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