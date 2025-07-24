Украинская шпажистка отказалась фотографироваться на подиуме ЧМ с россиянином Бородачевым

Украинская шпажистка ушла с церемонии награждения из-за россиянина Бородачева.

Накануне российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро чемпионата мира в Тбилиси, украинка Влада Харькова победила в турнире шпажисток.

После церемонии награждения в обоих видах Харькова отказалась делать совместное фото со всеми призерами – она покинула пьедестал почета, когда на него поднялись мужчины.

Российские фехтовальщики выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе.