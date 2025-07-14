Бывший российский фехтовальщик Кныш выступит на чемпионате мира в составе сборной США, Лоханов и Бида не попали в заявку
Бывший российский фехтовальщик Олег Кныш выступит на ЧМ в составе сборной США.
Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси.
Кнышу 27 лет, он является призером этапов Кубка мира в соревнованиях шпажистов, до 2022 года выступал за сборную России.
В заявку сборной США не попали призер Олимпиады в Токио шпажист Сергей Бида, его жена, шпажистка Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов, которые также покинули Россию после 2022 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIE
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