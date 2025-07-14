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Бывший российский фехтовальщик Кныш выступит на чемпионате мира в составе сборной США, Лоханов и Бида не попали в заявку

Бывший российский фехтовальщик Олег Кныш выступит на ЧМ в составе сборной США.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси. 

Кнышу 27 лет, он является призером этапов Кубка мира в соревнованиях шпажистов, до 2022 года выступал за сборную России. 

В заявку сборной США не попали призер Олимпиады в Токио шпажист Сергей Бида, его жена, шпажистка Виолетта Бида и саблист Константин Лоханов, которые также покинули Россию после 2022 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIE
logoсборная США
Виолетта Бида (Храпина)
Олег Кныш
Сергей Бида
Чемпионат мира по фехтованию
Константин Лоханов
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