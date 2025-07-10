Журова о допуске россиян: «Украинцы в любом случае будут обозначать недовольство – это 100%. Когда флаг и гимн нам вернут, они ничего сделать не смогут»

Светлана Журова ответила на слова украинской фехтовальщицы о допуске россиян.

Ранее олимпийская чемпионка из Украины Елена Кравацкая раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за допуск россиян на чемпионат мира, который пройдет 22-30 июля в Тбилиси. В состав вошли, в частности, олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая.

«Украинцы проверяют на стойкость международную федерацию и организаторов. Начинают измором брать – и это делают. С Уимблдоном у них так не получилось, в других многих видах не получилось, а где‑то все‑таки получилось. Так что они знают, что где‑то у них это проходит: какие‑то федерации идут у них на поводу.

От руководства это зависит, конечно, от русофобских настроений, от отношения к конфликту между странами у федераций. И это неоднородно. Кто‑то реагирует, а кто‑то нет. В каждой федерации индивидуальный подход. Была надежда, что раз россиян допустили уже до чемпионата мира по фехтованию, то нет никаких шансов, что у Украины пойдут на поводу. Но они обозначили свою позицию, всегда ее будут обозначать. Мы уже привыкли к этому. Реагировать на это сильно не нужно.

Но украинцы в любом случае будут обозначать недовольство – это 100%. Будут писать те же письма протеста и так далее… Скажут потом в своей стране для тех, кто поддерживает всяческие националистические настроения: «Мы все максимально отработали. С нас взятки гладки».

Ведь если они не отработают так, то на них пойдет атака: «Как это, почему вы не отреагировали на участие России и не обозначили протест?» Так что они будут писать и возмущаться, пока это все не закончится. Хотя когда флаг и гимн нам вернут – они ничего сделать не смогут», – сказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .