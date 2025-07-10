Губерниев о допуске Егорян и Великой до ЧМ: «Важно, что они получили возможность выступать будучи членами ЦСКА. Вот этот кейс самый важный, а не то, что там про нас кто‑то сказал»

Губерниев отметил важный прецедент в допуске Егорян и Великой до чемпионата мира.

Ранее олимпийская чемпионка из Украины Елена Кравацкая раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за допуск россиян до ЧМ, который пройдет 22-30 июля в Тбилиси. В состав вошли, в частности, олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая .

«Мы зачем будем обсуждать украинских фехтовальщиц? Давайте говорить о том, что Егорян и Великая получили возможность выступать будучи членами Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Вот что важно! Наплевать, что говорят украинские фехтовальщики. Нам нужно думать о себе, а не о том, что о нас говорят.

И вот этот опыт возвращения армейцев в фехтовании на международную арену нужно, безусловно, перебрасывать и на другие федерации, и на другие виды спорта. То есть военнослужащий может выступать! Прецедент есть! Вот этот кейс является самым важным, а не то, что там про нас кто‑то сказал. Как говорила моя бабушка: насрать на них десять куч!» – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .