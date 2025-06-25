Советник МИД Венгрии: «Рад, что российских спортсменов вернули на соревнования. Таким образом спорт становится полноценным»
Советник МИД Венгрии рад возвращению российских спортсменов на мировые турниры.
— Как относитесь к возвращению россиян на международную арену?
— Свою карьеру не считал бы полноценной, если бы не выступал вместе с российскими спортсменами. Мы всегда уважали друг друга, соревновались в борьбе.
Я очень рад, что ваших спортсменов вернули на соревнования. Таким образом спорт становится полноценным.
— Почему Венгрия так тепло относится к России?
— Мы всегда должны соблюдать интересы нашей страны. Считаю, что спорт не должен быть сферой для санкций, – рассказал советник по вопросам спорта министра иностранных дел и торговли Венгрии, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Бенце Сабо.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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