🥉 Российские саблисты завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы в Генуе
Российские саблисты завоевали бронзу на чемпионате Европы в Генуе.
В поединке за третье место командного турнира сборная России (Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Анатолий Костенко и Кирилл Тюлюков) одержала победу над французами со счетом 45:42.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Фехтование
Чемпионат Европы
Генуя, Италия
Мужчины
Сабля, командный турнир
1. Венгрия
2. Италия
3. Россия
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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