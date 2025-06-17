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🥉 Российские саблисты завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы в Генуе

Российские саблисты завоевали бронзу на чемпионате Европы в Генуе.

В поединке за третье место командного турнира сборная России (Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Анатолий Костенко и Кирилл Тюлюков) одержала победу над французами со счетом 45:42.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Фехтование

Чемпионат Европы

Генуя, Италия

Мужчины

Сабля, командный турнир

1. Венгрия

2. Италия

3. Россия

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Дмитрий Даниленко
Кирилл Тюлюков
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