Мамедов о победе Муртазаевой на ЧЕ: «Каждое золото, особенно сейчас, когда уже столько лет ничего не было, это очень приятно»

Глава Федерации фехтования России высказался о победе Айзанат Муртазаевой на ЧЕ.

Россиянка Муратазаева выиграла золото в соревнованиях шпажисток на чемпионате Европы в Генуе.

«Каждая победа, каждое золото, особенно сейчас, когда уже столько лет ничего не было, это очень приятно. Айзанат справилась, победила и принесла России первую золотую медаль спустя, наверное, три с половиной года, это если считать с последнего нашего выступления. А так, если брать чемпионат Европы, то это первая победа спустя шесть лет...

Обидно, что в других видах пока ничего нет. Перед отъездом наших ребят я разговаривал с Кириллом Бородачевым и тем, кого тренирую, и сказал: «Это, конечно, нонсенс. Вам уже по 25 лет, а вы впервые будете участвовать на взрослом чемпионате Европы». Можете себе такое представить? Как жизнь у них вообще поменялась. Ребятам по 25 лет, а они впервые туда едут», – сказал Ильгар Мамедов.