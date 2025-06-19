🥉 Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы

Российские рапиристы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в Генуе.

В поединке за третье место командного турнира сборная России (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Александр Керик) одержала победу над бельгийцами со счетом 45:28.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.