🥉 Российские рапиристы завоевали бронзу в командном турнире на чемпионате Европы
Российские рапиристы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в Генуе.
В поединке за третье место командного турнира сборная России (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Александр Керик) одержала победу над бельгийцами со счетом 45:28.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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