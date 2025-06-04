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Томас Бах: «Ковентри избрали президентом МОК за ее профессиональные и, что еще важнее, личные качества»

Томас Бах объяснил, почему новым президентом МОК избрали Кирсти Ковентри.

Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве. В марте она победила на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Она является живым доказательством того, чего может достичь спорт. Члены МОК избрали ее президентом за ее профессиональные и, что еще важнее, личные качества. Она демонстрирует приверженность стремлению приносить пользу олимпийскому движению.

Но еще важнее, не знаю, подходит ли здесь фраза «вишенка на торте», но давайте не забывать, что она – первая женщина и первый африканский президент МОК. Это отражает универсальность нашего движения.

Я знаю, что она будет выполнять свою работу целеустремленно и со страстью. Прошу вас предоставить ей тот же дух единства, солидарности и дружбы, который я имел честь получать от всех вас на протяжении всех этих лет», – сказал действующий глава МОК Томас Бах в ходе саммита «Олимпизм 365».

Бах возглавляет организацию с 2013 года. Ковентри сменит его в должности 24 июня.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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