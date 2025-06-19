Попов о позиции МОК по допуску россиян: «Давайте дождемся полного вхождения Ковентри в кабинет, первые ее шаги будут о многом говорить»

Александр Попов считает, что переговоры с МОК о допуске россиян должны идти тихо.

«С приходом Томаса Баха у нас было много ожиданий: хотели, ждали чего-то сверхъестественного. Давайте дождемся полного вхождения Ковентри в кабинет, первые ее шаги будут о многом говорить.

И в завершение: [глава Федерации водных видов спорта России] Дмитрий Аркадьевич Мазепин съездил и в плавании тихо договорился [о допуске российских спортсменов]. Можно ведь так же и в олимпийском комитете», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.