Попов о позиции МОК по допуску россиян: «Давайте дождемся полного вхождения Ковентри в кабинет, первые ее шаги будут о многом говорить»
Александр Попов считает, что переговоры с МОК о допуске россиян должны идти тихо.
«С приходом Томаса Баха у нас было много ожиданий: хотели, ждали чего-то сверхъестественного. Давайте дождемся полного вхождения Ковентри в кабинет, первые ее шаги будут о многом говорить.
И в завершение: [глава Федерации водных видов спорта России] Дмитрий Аркадьевич Мазепин съездил и в плавании тихо договорился [о допуске российских спортсменов]. Можно ведь так же и в олимпийском комитете», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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