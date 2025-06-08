Софья Великая: «Если бы я на первой же Олимпиаде выиграла награду, не думаю, что у меня был бы интерес продолжить»

Софья Великая считает, что могла завершить карьеру после своей первой Олимпиады.

Великой 40 лет, она дебютировала на Играх в 2008-м в Пекине, но олимпийские медали завоевала позже: два золота в командном турнире (2016, 2021) и три серебра в личном (2012, 2016, 2021).

«Если бы я выиграла свою первую олимпийскую награду на первой же Олимпиаде, не думаю, что у меня был бы интерес продолжить этот путь [в спорте] и совершенствовать свои навыки», – сказала Великая.

В мае 2023-го сообщалось, что Великой не предоставили нейтральный статус для участия в международных стартах.