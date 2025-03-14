Софья Великая: «Работа мамы – пока моя основная работа. В мире все быстро меняется – может, и на Олимпийские игры нас пригласят»

Фехтовальщица Софья Великая не исключила своего участия в Олимпийских играх.

Великой 39 лет, она двукратная олимпийская чемпионка в командной сабле и трехкратный серебряный призер Игр в личном виде. Сегодня спортсменка заняла третье место на турнире «Московская сабля».

«Какие мои ближайшие планы? Пятый и первый класс, ха-ха. Вот буквально сегодня педагоги жаловались на старшего сына: забыл тетрадь, не работал на уроке. Я чувствую, много чего сегодня вообще натворил, пока мама занималась фехтованием.

Работа мамы – это очень большой и долгий труд. Поэтому пока это моя основная работа. Но, конечно, фехтование я люблю, продолжаю тренироваться, продолжаю выступать. Знаете… посмотрим. В мире так все быстро меняется – может быть, и на Олимпийские игры нас пригласят», – приводит слова Великой «Матч ТВ».

Российская фехтовальщица также высказалась об источниках мотивации.

«Я популяризирую фехтование в нашей стране, радую наших болельщиков и выступаю на основных соревнованиях. Мотивацию и вдохновение мне помогают найти эмоции моих близких, детей, родителей, семьи, друзей, которые кайфуют от фехтования, когда я фехтую», – цитирует Великую «Советский спорт».

Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.