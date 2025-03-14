Никитина победила на турнире «Московская сабля», Егорян – 2-я, Великая – 3-я
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде Ольга Никитина стала победителем турнира «Московская сабля».
В финале Никитина со счетом 15:12 победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян. Третье место заняли Вероника Булукова и еще одна двукратная чемпионка ОИ Софья Великая.
15 марта на «Московской сабле» пройдут личные соревнования мужчин, а 16 марта – командные среди мужчин и женщин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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