Никитина победила на турнире «Московская сабля», Егорян – 2-я, Великая – 3-я

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в команде Ольга Никитина стала победителем турнира «Московская сабля».

В финале Никитина со счетом 15:12 победила двукратную олимпийскую чемпионку Яну Егорян. Третье место заняли Вероника Булукова и еще одна двукратная чемпионка ОИ Софья Великая .

15 марта на «Московской сабле» пройдут личные соревнования мужчин, а 16 марта – командные среди мужчин и женщин.