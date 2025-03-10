Великая о возможном участии в Олимпиаде-2028: «Посмотрим, время покажет»
Саблистка Софья Великая допустила, что примет участие в Олимпиаде-2028.
Великая – двукратная олимпийская чемпионка в командных соревнованиях.
– Какие сейчас ставите себе цели в спортивном плане?
– Готовлюсь к соревнованиям «Московская сабля», буду учувствовать в этом турнире.
– Собираетесь ли вы претендовать на участие в следующей Олимпиаде?
– Посмотрим, время покажет, – сказала Великая.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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