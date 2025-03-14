Олег Костин: «Хоккеисты до 50 лет играют и зарабатывают. Хочется, чтобы и с плаванием было так же»

Чемпион мира Олег Костин рассказал, в чем плавание должно брать пример с хоккея.

– Сейчас у многих цель – чемпионат мира в Сингапуре. У вас как с этим?

– Если все состоится, Сингапур планируется, конечно.

– Я помню в одном из давних интервью говорили, что хотите попасть на Игры в Лос-Анджелесе. Держите это в голове?

– Я планирую хотя бы доплавать до этого года. А если все будет в силе, конечно, это станет дальнейшей целью. То есть первый этап – плаваю до 2028-го, а там будет видно. За три года много всего может произойти. Надеюсь, сложится. Да еще обещают «полтинники» в программе этой Олимпиады. Пора бы уже, скажем так.

– Пора бы. Костин ждет. Я думаю, Климент (Колесников) тоже ждет.

– Да, мне кажется, я не один жду. Например, Сантос, который уже объявил о завершении карьеры, может снова загореться идеей вернуться. Он тренируется и в отличной форме. Вернуться ему не составит большого труда.

– Профессиональная лига плавания стала бы хорошим подспорьем для таких спортсменов, как вы?

– Это было бы просто отлично. В свое время создание ISL (Международная плавательная лига) стало настоящим прорывом. То есть ты можешь заниматься своим любимым делом даже уже в достаточно серьезном для плавания возрасте, и по-прежнему будешь востребован. Вон хоккеисты до 50 лет играют и зарабатывают. Хочется, чтобы и с плаванием было так же, – сказал 32-летний пловец, пятикратный чемпион мира на короткой воде Костин .