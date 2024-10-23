Софья Великая: «Каждый сезон спрашиваю себя, зачем мне нужно фехтовать. Но пока моя душа поет и танцует от фехтования, я буду продолжать»

Софья Великая сообщила, что пока не собирается завершать карьеру.

Великая – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях и восьмикратная чемпионка мира.

«Каждый сезон на протяжении многих лет, как только появился первый ребенок, задаю себе вопрос, зачем мне нужно фехтовать. Но один из важных аспектов мотивации — удовлетворение и удовольствие. Все это я получаю до сих пор. Хотя иной раз кажется, что тяжело. Коленки и спина болят, есть дети, школа, дом, общественная работа. И кажется, ну куда дальше.

А начинаешь фехтовать, хорошо получается, отбираешься на соревнования — мотивирует, что ты еще можешь использовать свои ресурсы для достижения целей, завоевания медалей.

Соревнования сейчас проходят в России, мои родные могут на них приезжать. И когда я вижу их сумасшествие на трибуне, от этого отдельный кайф. Это такое состояние души... Пока моя душа поет и танцует от фехтования, я буду продолжать», – сказала Великая.