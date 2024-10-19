София Позднякова: «Верим, что поедем на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Будем делать для этого все возможное»

Фехтовальщица София Позднякова высказалась об уходе отца с поста президента ОКР.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке.

– Ваш отец предупреждал о том, что объявит о скором уходе с поста президента ОКР?

– Я прочитала об этом в новостях, как и вы, и большинство других людей. Прочитала, увидела его объяснения о том, что спорт в нашей стране меняется и перестраивается. Я думаю, что все равно есть положительные тенденции в развитии спорта.

Мы же все за то, чтобы спорт развивался в нашей стране, правильно? Чтобы дети занимались им. В том числе, фехтованием – это уже наша задача, Федерации и меня лично как олимпийской чемпионки. Поэтому мы будем делать все возможное для дальнейшего развития.

– Чем Станислав Алексеевич будет заниматься дальше?

– Я думаю, что вам логичнее к нему обратиться с данным вопросом.

– У вас в семье рады, что у него после ухода с должности будет больше свободного времени?

– Я не думаю, что у него больше станет свободного времени (улыбается). Что-то еще добавить к этому пока не могу.

– Год назад Станислав Поздняков выступал в Перми на пленарном заседании в рамках предыдущего форума «Россия – спортивная держава» и довольно уверенно сказал, что наши спортсмены будут участвовать в летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе под своим флагом. Почему он так уверен в этом был тогда?

– Я думаю, что спортсмен всегда должен верить. Мы же не можем выходить и говорить, что сели, ручки сложили и остались дома. Конечно, мы все верим, что в 2028 году поедем в Лос-Анджелес на Олимпийские игры со своим флагом, со своим гимном. Будем делать для этого все возможное, – сказала двукратная олимпийская чемпионка.