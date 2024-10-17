Софья Великая: «Политизированность международного олимпийского сообщества не дала нам возможность в полном объеме выступать на Олимпийских играх»
Софья Великая заявила о политизированности мирового олимпийского сообщества.
Великой 39 лет, она двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. В 2023-м международная федерация (FIE) не допустила ее до международных соревнований. Также спортсменка не смогла выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
«К сожалению, даже комиссия спортсменов МОК (Международного олимпийского комитета), сами спортсмены понимают, что происходит несправедливость, но политизированность международного олимпийского сообщества не дала нам возможность в полном объеме выступать на Олимпийских играх, включая меня как действующую спортсменку», – отметила Великая.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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