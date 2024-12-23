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  • Губерниев о возможном отстранении Падина: «Вопиющая ситуация. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона, что мы сейчас наблюдаем»
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Губерниев о возможном отстранении Падина: «Вопиющая ситуация. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона, что мы сейчас наблюдаем»

Дмитрий Губерниев рассказал о возможном «развале» российского биатлона.

Издание «РБ Спорт» ранее сообщило, что тренер женской сборной России Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой.

«Мы уже один раз потеряли Андрея Падина, когда он ушел к белорусам. Я тогда говорил, что это не трагедия, а ошибка.

Вообще возникает парадоксальная ситуация. Какой-то человек, пришедший в руководство Союза биатлонистов России (СБР), замещает функции Виктора Майгурова и рулит всем в федерации, не имея для этого ни прав, ни полномочий. Он объединился с удобными тренерами, при отстраненности Майгурова, который занят чем-то другим. У каждой свадьбы должны быть свои генералы, поэтому возникла такая ситуация.

Они сами позвали Падина на работу, сами его и сливают. Отмазки дешевые, что он на международный старт приехал. Вика нервничает, но ничего не говорит, Падин что-то говорит в кулуарах, но публично он этого говорить не будет, потому что это не совсем этично.

В ближайшее время я доведу до сведения министров весь тот звездец, который там происходит. ЦСП и замминистра спорта Алексей Морозов тоже в курсе. Думаю, что Михаил Дегтярев как министр и президент Олимпийского комитета России (ОКР) примет этот момент к сведению.

Происходит вопиющая ситуация. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона – то, что мы сейчас наблюдаем. Когда алкоголь вмешивается в процессы управления командой, это ни к чему хорошему не ведет», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
logoМихаил Шашилов
logoДмитрий Губерниев
logoАндрей Падин
Алексей Морозов
ОКР
logoсборная Беларуси жен
logoсборная России жен
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
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