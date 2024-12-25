Михаил Дегтярев: «Везде, особенно в странах Персидского залива, звучат вопросы: почему Израиль допущен, а Россия нет? Мы задаемся этим же вопросом»
Министр спорта Дегтярев провел встречу с министром по делам молодежи и спорта Турции Османом Ашкын Баком.
«С их министром у нас уже устанавливаются доверительные отношения, договорились подписать в начале 2025 года план совместных спортивных мероприятий на ближайшие два годы.
Я обращаюсь ко всем по поддержке нас на международной арене, чтобы везде слово за нас звучало, потому что Турция в принципе везде высказывается в поддержку наших атлетов и против дискриминации. Везде, особенно в странах Персидского залива, звучат вопросы: почему Израиль допущен, а Россия нет?
Турцию это волнует, особенно палестинский вопрос. Действительно, почему? Мы задаемся этим же вопросом», – сказал Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).
По словам Дегтярева, он сделает все возможное для успеха российского спорта в следующем году.
«Хочу выразить уверенность, что 2025 год будет для нас успешным и очень позитивным для российского спорта. Как министр спорта и президент олимпийского комитета сделаю для этого все возможное», – заявил Дегтярев.
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