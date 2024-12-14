Павел Колобков: «Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта»

Павел Колобков заявил, что спорт на Украине практически умер.

«Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта.

Вместо того чтобы у себя заниматься спортом, выбрали для себя другой путь, чем сильно раздражают другие страны и международные организации.

Об этом, может, не пишут, публично не говорят, но непублично отношение ко всему этому понятно», – сказал бывший министр спорта России Колобков .