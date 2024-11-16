Колобков о взносах в WADA: «Почему Россия должна платить, если ее спортсмены либо не участвуют в соревнованиях, либо участвуют в ограниченном формате?»
Павел Колобков усомнился в необходимости выплаты Россией взносов в WADA.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщало, что не получило от России выплату за 2024 год ($1 335 860), а также частично за 2023-й ($1 213 786).
«Ситуация с российским взносом вызывает вопросы. К концу 2024 года у России остается задолженность за 2023 год. Возникает логичный вопрос: почему Россия должна платить эти взносы, если ее спортсмены либо не участвуют в международных соревнованиях, либо участвуют в ограниченном формате?
WADA следует предоставить разъяснения по этому поводу, поскольку платить без четкого понимания оснований неправильно», – отметил бывший министр спорта РФ Колобков.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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