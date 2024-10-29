Павел Колобков: «Если FIE не проголосует за Усманова, это будет величайшая ошибка. Надеюсь, им хватит ума единогласно его поддержать»
Бизнесмен Усманов ранее выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил организацией с 2008 года, но в марте 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.
«Это подарок для международной федерации. За те полтора года, что Алишер Бурханович не принимает участия в делах международной федерации, обстановка там стала очень напряженной. Управление ею деградирует. Усманов не только финансировал, но и создал очень сильную и конкурентоспособную федерацию. Все федерации конкурируют между собой.
Если международная федерация за него не проголосует, это будет величайшая ошибка. Надеюсь, им хватит ума единогласно его поддержать. У него максимально большие шансы на победу. Других альтернатив не вижу», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков.
Конгресс FIE пройдет 30 ноября в Ташкенте. Вторым кандидатом на пост президента FIE является швед Отто Дракенберг.
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