Павел Колобков: «Если FIE не проголосует за Усманова, это будет величайшая ошибка. Надеюсь, им хватит ума единогласно его поддержать»

Павел Колобков считает Алишера Усманова безальтернативным кандидатом в главы FIE.

Бизнесмен Усманов ранее выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Он руководил организацией с 2008 года, но в марте 2022-го добровольно приостановил исполнение обязанностей в связи с санкциями Евросоюза.

«Это подарок для международной федерации. За те полтора года, что Алишер Бурханович не принимает участия в делах международной федерации, обстановка там стала очень напряженной. Управление ею деградирует. Усманов не только финансировал, но и создал очень сильную и конкурентоспособную федерацию. Все федерации конкурируют между собой.

Если международная федерация за него не проголосует, это будет величайшая ошибка. Надеюсь, им хватит ума единогласно его поддержать. У него максимально большие шансы на победу. Других альтернатив не вижу», – сказал бывший министр спорта РФ Колобков .

Конгресс FIE пройдет 30 ноября в Ташкенте. Вторым кандидатом на пост президента FIE является швед Отто Дракенберг.