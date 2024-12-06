Павел Колобков: «Усманов делает все, чтобы его любимый вид спорта не пострадал. Федерация, которую он продолжает поддерживать, будет управляться в прежнем режиме»

Колобков оценил решение Усманова приостановить деятельность во главе FIE.

30 ноября российский предприниматель Алишер Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE).

Позднее он добровольно приостановил свою деятельность на этом посту, чтобы введенные против него санкции Евросоюза не распространялись на работу FIE.

«Уверен, что Усманов приостановил свои полномочия на посту президента FIE не навсегда. И решение, которое он принял на фоне незаконных санкций, взвешенно и оправданно.

Он делает все, чтобы его любимый вид спорта не пострадал. Скорее всего, федерация, которую он продолжает поддерживать, будет управляться в прежнем режиме», — считает олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.