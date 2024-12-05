Журова о приостановке деятельности Усманова во главе FIE: «Наверное, он будет продвигать свои идеи через конгрессы федерации»
Светлана Журова надеется, что Алишер Усманов будет развивать мировое фехтование.
30 ноября российский предприниматель Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE). Однако позже он добровольно приостановил свою деятельность на данном посту, чтобы введенные против него санкции Евросоюза не распространялись на работу FIE.
«Он думает о мировом фехтовании, чтобы оно не пострадало. Наверное, Усманов будет продвигать свои идеи через конгрессы международной федерации фехтования. Мы не знаем всех фактов, но верим, что мировое фехтования будет развиваться под руководством Усманова», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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