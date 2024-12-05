  • Спортс
  • Фехтование
  • Новости
  • Журова о приостановке деятельности Усманова во главе FIE: «Наверное, он будет продвигать свои идеи через конгрессы федерации»
1

Журова о приостановке деятельности Усманова во главе FIE: «Наверное, он будет продвигать свои идеи через конгрессы федерации»

Светлана Журова надеется, что Алишер Усманов будет развивать мировое фехтование.

30 ноября российский предприниматель Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE). Однако позже он добровольно приостановил свою деятельность на данном посту, чтобы введенные против него санкции Евросоюза не распространялись на работу FIE.

«Он думает о мировом фехтовании, чтобы оно не пострадало. Наверное, Усманов будет продвигать свои идеи через конгрессы международной федерации фехтования. Мы не знаем всех фактов, но верим, что мировое фехтования будет развиваться под руководством Усманова», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлишер Усманов
logoСветлана Журова
FIE
Рекомендуем
Фехтование в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мамедов о приостановке деятельности Усманова во главе FIE: «Это вынужденная мера, чтобы федерацию не заблокировали»
36 минут назад
Томас Бах: «Усманов предпринял те же шаги, чтобы защитить FIE, которые он предпринимал ранее»
сегодня, 14:53
Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования
22вчера, 17:54
Колобков об Играх дружбы: «У ОКР будет новый председатель, возможно, у него поменяется политика в отношении МОК. Сейчас тактически правильно перенести это мероприятие»
12 декабря, 17:44
Четверо россиян вошли в комиссии Международной федерации фехтования
41 декабря, 07:35
Великая об избрании Усманова главой FIE: «Впервые за долгое время стало спокойно за будущее нашего любимого спорта. Здравый смысл возобладал»
30 ноября, 16:24
Михаил Дегтярев: «Убежден, под руководством Усманова FIE будет усиливаться и добиваться новых успехов. Желаю ему новых достижений на благо спорта»
30 ноября, 14:56
Мамедов об избрании Усманова президентом FIE: «Уже давно все ждали возвращения нашего лидера и, к счастью, это произошло»
130 ноября, 13:14
Яна Егорян: «Очень рада, что Усманова вновь избрали президентом FIE. Уверена, этот срок будет таким же успешным, как и первый»
130 ноября, 12:21
Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования
1830 ноября, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «Спортивная вертикаль будет дальше достраиваться, чтобы в единой команде работать над задачами, поставленными президентом»
1017 октября, 09:50
Станислав Поздняков: «Преданность олимпийской семье и ее идеалам впредь должно неизменно сохраняться и определять решения и поступки»
17 октября, 07:28
Павел Колобков: «Хочу пожелать олимпийскому движению максимально задействовать опыт и знания Позднякова»
15 октября, 13:40
Александр Жуков: «За время работы в ОКР Поздняков очень многое сделал для нашего спорта»
115 октября, 12:51
Михаил Дегтярев: «Российско-китайские спортивные связи неуклонно развиваются. В их основе – прочный фундамент взаимного уважения, всеобъемлющего партнерства»
2923 мая, 10:30
Умер заслуженный тренер России по фехтованию Александр Кислюнин
220 мая, 09:03
Михаил Дегтярев: «Рассчитываю на дальнейшее развитие взаимоотношений между Россией и Беларусью в сфере физической культуры и спорта»
1818 мая, 07:39
Светлана Журова: «Бида не сможет квалифицироваться на Олимпиаду. Не думаю, что в сборной США кто-то уступит»
712 января, 09:09
Поздняков о санкциях МОК: «Коллеги из Лозанны выбрали сторону политического конфликта, а все решения МОК с февраля 2022 года носят антироссийский характер»
919 октября 2023, 15:25
Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
128 августа 2023, 07:51