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Мамедов о приостановке деятельности Усманова во главе FIE: «Это вынужденная мера, чтобы федерацию не заблокировали»

Мамедов назвал вынужденной мерой приостановку деятельности Усманова во главе FIE.

30 ноября российский предприниматель Алишер Усманов победил на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE). Позднее он добровольно приостановил свою деятельность на этом посту, чтобы введенные против него санкции Евросоюза не распространялись на работу FIE.

«Это вынужденная мера, чтобы международную федерацию не заблокировали. Тут нужно читать между строк. Есть шаги, которые приходится предпринимать. Человек вернулся, потому что его попросили об этом.

Но вернувшись делать так, чтобы ничего не работало – это не про Алишера Усманова. Он не собирался никого подводить. Будем ждать лучших времен», – сказал глава Федерации фехтования России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Федерация фехтования России
logoАлишер Усманов
FIE
Ильгар Мамедов
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