Томас Бах: «Усманов предпринял те же шаги, чтобы защитить FIE, которые он предпринимал ранее»
Томас Бах отреагировал на приостановку Усмановым деятельности на посту главы FIE.
Алишер Усманов руководил Международной федерацией фехтования (FIE) с 2008 года. 1 марта 2022-го он добровольно приостановил исполнение обязанностей главы организации в связи с санкциями Евросоюза.
30 ноября россиянина вновь избрали президентом FIE. Накануне стало известно, что он решил добровольно приостановить свою деятельность на посту президента организации.
«Это были демократические выборы со значительным большинством. Мы были проинформированы этим утром, что Усманов предпринял те же шаги, чтобы защитить международную федерацию, которые он предпринимал ранее», – сказал глава МОК Бах.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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