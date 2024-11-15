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  • Михаил Дегтярев: «Ужесточение риторики в адрес МОК нужно только тем, кто участвует в политических ток‑шоу. К ним обращаюсь: тему спорта забудьте»
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Михаил Дегтярев: «Ужесточение риторики в адрес МОК нужно только тем, кто участвует в политических ток‑шоу. К ним обращаюсь: тему спорта забудьте»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о взаимодействии с МОК.

– Мы будем работать с любым избранным президентом МОК. Это все‑таки юридически прерогатива МОК, кого избрать и как избрать. Давать кому‑то оценки не буду, считаю это просто некорректным.

Уверен, мы были, есть и останемся членами олимпийской семьи и переведем наши отношения в юридическую плоскость из политической и из такого обмена посланиями в СМИ или еще где‑то.

Есть юридическая плоскость, есть основания, по которым сегодня ОКР отстранен. Мы эти основания юридически можем скорректировать и уже вступить в диалог. К этому диалогу по восстановлению наших прав готовы в МОК.

Потом рекомендации, которые МОК в свое время выпустил по допуску наших спортсменов только в нейтральном статусе, – это уже вторая составляющая.

Сначала надо аккредитацию ОКР восстановить, вернуться в ассоциацию НОКов, из которой нас благополучно удалили, и дальше уже двигаться по смягчению позиций. Это возможно только в одном случае, если мы будем этим заниматься в юридическом ключе. Как говорят, «без шума и пыли».

– Наша риторика будет ужесточаться?

– Не будет. Вы же видите мою риторику. Считаю, это вредит делу. Кому нужно ужесточение риторики? Спортсменам – нет. Я так понимаю, это нужно только тем, кто участвует в политических ток‑шоу. К ним обращаюсь: тему спорта забудьте на какое‑то время, тогда в спорте все будет хорошо.

– И будем стараться ездить?

– Конечно. И к переговорам готовы, и на нейтральных территориях встречаемся со многими международными чиновниками. Диалог идет, – сказал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
logoМОК
ОКР
Министерство спорта России
Политика
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
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