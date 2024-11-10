В России упразднили комитет по подготовке к Олимпиадам. Пора паниковать или рано?

Оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм упразднен – соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

И что это значит? Неужели у нас совсем перестанут готовить спортсменов к Играм?

Все не так страшно.

1. Этот оргкомитет собрали 29 ноября 2014 года – после Олимпиады в Сочи.

Официально его создание объяснялось так: «В целях координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх».

Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета возлагалось на Министерство спорта.

Главой назначили Аркадия Дворковича – в то время он был вице-премьером РФ. В состав вошли 24 человека, в том числе тогдашний министр спорта Виталий Мутко, его зам Юрий Нагорных, глава ОКР Александр Жуков, помощник президента РФ Игорь Левитин.

Еще в списке представители почти всех министерств: транспорта, здравоохранения, обороны, иностранных дел, таможенной службы, финансов и так далее. И даже заместитель руководителя департамента Первой Службы ФСБ России.

Вообще, в комитете явно недоставало людей, отвечающих как раз за спорт: не считая Жукова, Мутко и Нагорных, в составе лишь глава Паралимпийского комитета России и его зам, пара членов ФМБА и председатель комитета Госдумы по спорту Игорь Ананских.

Так что роль оргкомитета, скорее всего, сводилась не столько к подготовке, сколько к решению сторонних проблем вроде логистики, финансирования и прочего.

2. За 10 лет существования комитета больше никаких распоряжений на сайте Правительства РФ не отслеживается, кроме небольших изменений в составе: список участников менялся 12 раз, последний случай – 27 марта 2023-го.

Непонятно, часто ли этот комитет собирался, что делал и делал ли вообще. Вполне возможно, что по большей части он существовал в основном на бумаге – подготовкой сборных все равно руководили другие органы.

Почему же его упразднили? Вероятно, просто избавились об не очень нужного образования, тем более, что сейчас даже ОКР в отстранении и тоже, по сути, ничего не решает. Подготовкой спортсменов занимаются Минспорт/федерации, они же отправляют атлетов на Олимпиаду, как было в Париже-2024. Плюс есть же Центр спортивной подготовки (ЦСП) – он никуда не делся.

Но даже когда ОКР вернут и сборная России поедет на Олимпийские игры с флагом и гимном, то вряд ли подобный комитет пригодится – хватит и того, что уже есть.

Вообще, кажется, все это – продолжение масштабной оптимизации нашего спорта, затеянной новым министром Михаилом Дегтяревым. Федерации объединяются, ОКР почти сливается с Минспортом (Дегтярев скоро будет руководить и там, и там), ненужные комитеты убираются – пока все выглядит логично.

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

3. Все подтверждает и депутат Госдумы Светлана Журова :

«Все просто очень остро отреагировали на эту тему. Объясню, что произошло. Вот есть оргкомитет по празднованию дня города, к примеру. Закончилось мероприятие, и оргкомитет расформировывается.

Просто после удачного выступления в Сочи-2014 посчитали, что пусть будет некий оргкомитет, где примерно раз в год будет отчет по подготовке у федераций. Также у нас в Думе были круглые столы по подготовке к Играм.

Сейчас в Олимпиадах мы не участвуем, поэтому возникает логичный вопрос: зачем нам оргкомитет. Тут исключительно бюрократическая вещь, которая упраздняет структуру, не несущую больше смысла. Это совершенно не означает, что мы больше не будем участвовать в Олимпийских играх.

Просто каждая федерация сейчас принимает индивидуальные решения, нет смысла собирать всех вместе и узнавать, кто как готовится. К тому же есть немалый шанс, что у Министерства спорта и Олимпийского комитета [России] будет один руководитель, поэтому тем более держать подобный оргкомитет бессмысленно.

Все эти совещания можно проводить в одном месте, не создавая дополнительных комиссий. Не стоит видеть в этом посыл к тому, что в будущем мы не вернемся на мировую арену, это вообще не про это и не имеет к теме никакого отношения».

Или вот объяснение от депутата Дмитрия Свищева :

«Идет полная реформация российского спорта. Просто сам оргкомитет уже изжил себя, необходим новый формат. Сейчас актуальность комитета, созданного в 2014 году, потерялась.

Структура российского спорта имеет другие механизмы. У нас есть ЦСП, этого достаточно для того, чтобы готовить спортсменов для выступлений на соревнованиях разного уровня, в том числе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Это никак не связано с тем мнением, что если мы нигде не участвуем, то и комитет не нужен. Сейчас Министерство спорта проводит аудит всего, что создано. Думаю, что в ближайшее время мы увидим реформацию и других ведомств, которые еще существуют».

Так что пока – выдыхаем.

Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций

Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно

Фото: РИА Новости /Константин Чалабов, Мария Девахина, Рамиль Ситдиков, Максим Богодвид, Алексей Дружинин